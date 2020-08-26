Лавров надеется, что июльский инцидент на армяно-азербайджанской границе не повторится

МОСКВА, 26 августа. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров выразил надежду на то, что в будущем не повторятся инциденты, подобные столкновению, которое произошло в июле на армяно-азербайджанской границе.

"В вопросе Нагорного Карабаха надо руководствоваться теми решениями, которые были приняты международным сообществом. В рамках ОБСЕ была наработана серьезная переговорная база, - сказал он по итогам переговоров с главой МИД Азербайджана Джейхуном Байрамовым. - Конечно, более интенсивные переговоры не помешали бы, но в первую очередь чтобы эти планы реализовать, надо нормализовать в общем ситуацию, включая прекращение каких-либо инцидентов. Очень рассчитываем, что то, что произошло в июле, больше не повторится".

Лавров отметил, что в планах сопредседателей Минской группы ОБСЕ посетить Баку и Ереван, а также организовать контакт министров иностранных дел Азербайджана и Армении.

Ситуация на границе двух государств обострилась 12 июля. В Баку заявили о попытке ВС Армении атаковать позиции армии республики с использованием артиллерии, в Ереване же назвали причиной обострения попытки прорыва с азербайджанской стороны. В обоих случаях речь шла о погибших военнослужащих. С 17 июля обстановка, по обоюдным оценкам, относительно спокойная, но сведения об обстрелах в районе границы и у линии соприкосновения в Нагорном Карабахе поступают практически ежедневно.