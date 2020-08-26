Лавров: РФ и Азербайджан реализуют проект энергомоста с Ираном, несмотря на санкции США

МОСКВА, 26 августа. /ТАСС/. Москва и Баку намерены реализовать проект энергомоста Россия - Азербайджан - Иран, несмотря на односторонние санкции США против исламской республики. Об этом заявил в среду глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров со своим азербайджанским коллегой Джейхуном Байрамовым.

"Энергомост Россия - Азербайджан - Иран - тоже весьма актуальный и востребованный проект. Все это было бы проще, эффективнее и полезнее для многостороннего сотрудничества в рамках создания такого коридора, если бы не было нелегитимных односторонних санкций [США] против Исламской Республики Иран. Но и в этой ситуации, я уверен, мы все реализуем, что пойдет на пользу огромному региону этой части Евразии", - сказал он.

Министр заявил о поддержке планов сотрудничества между российскими и азербайджанскими экономическими и транспортными ведомствами, включая сооружение транспортного коридора "Север - Юг" при участии Ирана и коридора "Восток - Запад" во взаимодействии с Турцией. "Сейчас из конкретных вопросов, которые помогут нам продвинуться в создании упомянутых международных транспортных коридоров, я упомяну необходимость достроить иранский участок железной дороги Решт - Астара, - обратил внимание Лавров. - Сегодня мы также говорили о заинтересованности наших стран в продвижении маршрута Астара - Баку - Астрахань. Это тоже в рамках коридора "Север - Юг".

Байрамов в свою очередь подтвердил, что идет проработка вопросов интеграции энергетических систем России, Азербайджана и Ирана. Кроме того, по его словам, сейчас принимаются меры для усовершенствования процедуры прохождения через КПП на российско-азербайджанской границе. Он также подчеркнул, что, несмотря на пандемию, объемы перевозок по маршрутам "Север - Юг" и "Север - Запад" увеличиваются.

Россия, Иран и Азербайджан обсуждают соединение энергосистем с 2005 года. Трехсторонняя рабочая группа по этому вопросу была создана в апреле 2018 года.