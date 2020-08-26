Путин поручил кабмину проработать механизм расселения ветхого жилья

НОВО-ОГАРЕВО, 26 августа. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поручил в среду проработать с Госдумой, Минфином и Центробанком механизм расселения ветхого жилья по аналогии с аварийным.

В среду на совещании главы государства с правительством вице-премьер Марат Хуснуллин отметил, что есть задача ускорить расселение аварийного жилья, но имеются и "подходы по ветхому жилью", которые требуют соответствующих законодательных инициатив. Он попросил Путина дать поручение проработать эти вопросы с Госдумой.

Президент в ответ подчеркнул, что "это проблема, которую, конечно, нужно решать". "И с Думой, но и с Минфином тоже [нужно] поработать, с Центральным банком поработать, там тоже возможны различные инструменты привлечения финансирования", - сказал глава государства.

Президент также поручил обеспечить контроль за исполнением поручений в сфере капитального строительства.

"Важно, чтобы мы наладили действенное исполнение всех наших планов и, безусловно, эффективный контроль на каждом этапе реализации этих планов", - подчеркнул глава государства на совещании с членами правительства, где обсуждался этот вопрос.

"Дебюрократизация капитального строительства - это не просто административный вопрос, это вопрос экономического развития, обеспечения необходимых темпов экономического роста, поддержания необходимого уровня имеющихся рабочих мест, решения социальных вопросов", - отметил он.