Путин поручил проработать с ведомствами вопрос укрупнения госзаказчиков в строительстве

МОСКВА, 26 августа. /ТАСС/. Вопрос укрупнения государственных заказчиков по строительству объектов необходимо проработать с ведомствами, сообщил в среду президент России Владимир Путин на совещании с членами правительства.

"Что касается укрупнения госзаказчиков, это нужно проработать с ведомствами. Наверное, это хорошо, я даже уверен, что хорошо, но с ведомствами надо проработать так, чтобы никаких сбоев в этой работе [не было]", - сказал Путин.

Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин на совещании в свою очередь отметил, что правительство ведет работу по повышению уровня квалификации заказчиков и оптимизации их количества. "Ряд заказчиков уже объединяем в одну дирекцию, эту работу продолжаем", - отметил вице-премьер.

Он добавил, что в осеннею сессию кабмин планирует внести в Госдуму ряд законодательных инициатив по повышению эффективности управления капитальными вложениями.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин в конце августа подписал распоряжение, которым передал в ведение Минстроя России шесть федеральных казенных учреждений, которые выполняют функции государственных заказчиков. Среди них - дирекции по строительству, реконструкции и реставрации, которые раньше находились в ведении Минспорта, Минобрнауки, Минкультуры и Минздрава. Распоряжение вступает в силу 1 октября 2020 года.

Как сообщали в пресс-службе Хуснуллина, объединение в Минстрое функций заказчика по объектам инфраструктуры "позволит эффективнее управлять проектами, повысить их качество, снизить сроки их реализации, а также предотвратить появление незавершенного строительства в стране".