МИД России сообщил об освобождении семи моряков РФ, захваченных в плен в Гвинейском заливе

МОСКВА, 26 августа. /ТАСС/. Российские моряки с судна "Кюрасао трейдер", похищенные пиратами в Гвинейском заливе больше месяца назад, освобождены из плена. Об этом говорится в распространенном в среду сообщении МИД РФ.

"24 августа в результате совместных усилий дипломатов посольства России в Абудже, нигерийских официальных властей и представителя судовладельца освобождены семь российских моряков, похищенных с судна "Кюрасао Трейдер" 17 июля в ходе разбойного нападения в Гвинейском заливе", - сообщили в министерстве.

Как констатировали в МИД РФ, моряки в настоящий момент находятся в нигерийском городе Порт-Харкорт, состояние их здоровья удовлетворительное. Россиянам предстоит пройти медицинскую проверку перед отправкой на родину.

"В Москве выражают признательность всем, кто содействовал освобождению российских моряков", - указывается в сообщении.