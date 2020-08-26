Слуцкий считает проявлением досады санкции США против российских НИИ

МОСКВА, 26 августа. /ТАСС/. Решение властей США о введении санкций против российских НИИ под предлогом разработки ими химического и биологического оружия может быть вызвано досадой в связи с первенством России в разработке вакцины от коронавируса. Об этом в среду журналистам заявил председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

"Все это - проявление недобросовестной конкуренции. США не скрывают, что их главной целью является сдерживание России, в том числе путем достижения военного превосходства. Отсюда и односторонние выходы из краеугольных договоренностей в сфере стратегической стабильности, и бесконечные санкции в отношении российских научных предприятий оборонной промышленности", - констатировал парламентарий.

Он также не исключает, что "очередные американские санкции могли стать своеобразным проявлением досады в ответ на достижение Россией первенства в вопросах создания вакцины от коронавируса". "Низко и цинично Вашингтон пытается вставлять нам палки в колеса по всем направлениям. Но это, как мы видим, не может в реальности повлиять на развитие нашей страны", - добавил депутат.

Слуцкий также подчеркнул, что "Россия никогда не вела и не ведет никаких скрытых разработок в области химического оружия, являясь ответственным участником международной конвенции о запрете химоружия".

Бюро по вопросам промышленности и безопасности Министерства торговли США внесло в свой черный список 33-й Центральный научно-исследовательский испытательный институт (33-й ЦНИИИ) и 48-й Центральный научно-исследовательский институт (48-й ЦНИИ) Минобороны России, а также московский Государственный научно-исследовательский институт органической химии и технологии (ГосНИИОХТ).

Согласно уведомлению ведомства, размещенному в американском Федеральном реестре, у властей США есть основания подозревать 33-й ЦНИИ в связях с "российской химической программой и испытательным полигоном химического оружия", ГосНИИОХТ - "с российской программой химических вооружений", а 48-й ЦНИИИ - "с российской программой биологических вооружений".