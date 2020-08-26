Настрой на урегулирование в Карабахе. Главы МИД РФ и Азербайджана провели встречу в Москве

МОСКВА, 26 августа. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров принял в среду своего азербайджанского коллегу Джейхуна Байрамова в историческом особняке МИД в Москве. Министры рассмотрели весь спектр двусторонних отношений, отметив динамичное развитие по многим направлениям, обменялись мнениями по региональной и международной проблематике, а также по сотрудничеству в многосторонних организациях.

Это первая встреча министров после назначения Байрамова на пост главы азербайджанского дипведомства. Лавров признался, что весьма удовлетворен этими переговорами и выразил надежду на регулярное общение. Главы МИД на встрече обошлись без масок, при этом члены их делегаций масками все же воспользовались.

Лавров тепло приветствовал своего коллегу, поздравил с недавним назначением и выразил уверенность, что опыт Байрамова на предыдущих постах будет обеспечивать дальнейшее углубление стратегического партнерства двух стран. В свою очередь Байрамов отметил, что отношения Баку и Москвы - успешный пример стратегического партнерства и добрососедства.

В Доме приемов МИД по-прежнему соблюдаются меры предосторожности, введенные из-за коронавирусной инфекции: ношение масок обязательно. Ввиду пандемии число журналистов, освещающих мероприятие, остается небольшим. В среду там присутствовало чуть более 10 представителей российских и азербайджанских СМИ. Но в зал, где проходила пресс-конференция по итогам полуторачасовых переговоров, допустили не всех журналистов, а только тех, кто планировал задать вопрос министрам.

Надежды на урегулирование

О проблематике нагорно-карабахского урегулирования, по признанию Лаврова, министры говорили достаточно подробно.

"Наш общий настрой на продолжение процесса урегулирования. В этом смысле важно обеспечить необходимую атмосферу для того, чтобы наладить стабильный, устойчивый процесс переговоров. Не ради самих переговоров, конечно же, а нацеленных на достижение мирного решения карабахского вопроса", - сказал глава МИД РФ. Он заверил, что Россия "и в национальном качестве, и как один их трех сопредседателей минской группы ОБСЕ" будет всячески содействовать созданию таких условий.

Байрамов же подчеркнул, что в Баку возлагают особые надежды на активную роль России по этой теме. Он подчеркнул, что позиция Азербайджана по урегулированию конфликта опирается на принципы международного права и документы, принятые международными организациями, в первую очередь на резолюцию СБ ООН. "Мы являемся приверженцами политического урегулирования конфликта", - сказал он, отметив, что переговорный процесс должен быть "субстантивным, а не имитацией".

Отвечая на вопрос журналистов о дальнейших усилиях по урегулированию, Лавров указал, что "база наработана достаточно серьезная". "Было бы печально ее потерять. Такие попытки, к сожалению, мы видели, включая усилия по изменению состава переговорщиков, что неприемлемо для сопредседателей. Мы об этом публично заявляли. Но более интенсивные переговоры, конечно, не помешали бы", - подчеркнул глава российского дипведомства.

Поддержка в борьбе с пандемией

На пресс-конференции Байрамов выразил благодарность российской стороне за поддержку в борьбе с коронавирусом. Он заявил об интересе страны относительно российской вакцины. По его словам, вакцинация от коронавируса - еще одна сфера деятельности, в которой Баку и Москва "могут и будут очень успешно сотрудничать".

В свою очередь Лавров обратил внимание на то, что Москва в первую очередь будет реагировать на интересы именно своих ближайших соседей.

На пользу региону

Глава МИД РФ отметил близость позиций Москвы и Баку по большинству ключевых вопросов международного сотрудничества. "Мы обсудили конкретные пути дальнейшего укрепления нашей координации и нашего взаимодействия на многосторонних площадках, включая ООН, СНГ, ОБСЕ, Совет Европы, ОЧЭС и ШОС, где Азербайджан является партнером по диалогу и заинтересован в повышении своего статуса до наблюдателя", - сказал он, заверив, что Россия поддержит Азербайджан, если республика захочет получить статус наблюдателя при ШОС.

Кроме того, как подчеркнул Лавров, Москва и Баку намерены реализовать проект энергомоста Россия - Азербайджан - Иран, несмотря на односторонние санкции США против исламской республики. По его словам, данный проект "пойдет на пользу огромному региону этой части Евразии".

Байрамов в свою очередь подтвердил, что идет проработка вопросов интеграции энергетических систем России, Азербайджана и Ирана. Кроме того, по его словам, сейчас принимаются меры по усовершенствованию процедуры прохождения через КПП на российско-азербайджанской границе.

Экономический и культурный актив

Как подчеркнул глава МИД РФ, стороны удовлетворены тем, как выполняются договоренности, касающиеся экономической и гуманитарной сферы, контактов по линии Советов безопасности, министерств и ведомств, а также контактов между парламентами. Лавров обратил внимание на то, что Россия - один из ведущих внешнеэкономических партнеров Азербайджана.

Глава российского МИД указал на то, в РФ очень ценят "бережное отношение в Азербайджане народа и руководства страны к русскому языку и культуре" и обратил внимание на "очень хороший потенциал в сфере образования". Лавров напомнил, что в Баку успешно работает филиал МГУ, филиал Первого Московского государственного медицинского университета имени И. М. Сеченова, а также развиваются связи в том числе между МГИМО и Дипломатической академией Азербайджана.