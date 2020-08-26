Путин провел переговоры с премьером Италии

МОСКВА, 26 августа. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин и премьер-министр Италии Джузеппе Конте в телефонном разговоре обсудили обстановку в Белоруссии и в Ливии, а также затронули ситуацию вокруг госпитализации блогера Алексея Навального. Об этом в среду сообщила пресс-служба Кремля. Беседа состоялась по инициативе итальянской стороны.

"В ходе обмена мнениями по сложившейся после президентских выборов обстановке в Белоруссии с российской стороны акцентирована контрпродуктивность любых попыток вмешательства во внутренние дела республики и давления на ее руководство. Высказано понимание, что сейчас главное - не допустить какой-либо эскалации", - говорится в сообщении. Относительно кризиса в Ливии отмечено, что он не имеет военного решения и должен быть урегулирован исключительно политико-дипломатическими средствами, добавили в пресс-службе.

Госпитализация Навального

Путин указал на недопустимость необоснованных обвинений в связи с ситуацией вокруг госпитализации Алексея Навального и подчеркнул заинтересованность в объективном расследовании инцидента. "Затрагивалась также ситуация вокруг госпитализации А. Навального. С российской стороны подчеркнута недопустимость скороспелых и необоснованных обвинений в этой связи и заинтересованность в тщательном и объективном расследовании всех обстоятельств произошедшего", - говорится в сообщении.

Пресс-служба правительственного дворца Киджи в свою очередь сообщила, что Конте обсудил с президентом России в ходе "продолжительного телефонного разговора ситуацию вокруг пандемии, события в Белоруссии и на востоке Украины, процессы в Ливии, дело Навального, а также двусторонние отношения".

Работа над вакциной

Путин и Конте договорились активизировать сотрудничество в сфере противодействия распространению коронавирусной инфекции, в том числе в работе над вакцинами для ее профилактики.

"При обсуждении актуальных вопросов российско-итальянских отношений условлено, в частности, активизировать сотрудничество в противодействии распространению коронавирусной инфекции, включая работу над вакцинами для профилактики этого заболевания", - говорится в сообщении.