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Госпитализация Алексея Навального

Захарова заявила, что Запад всегда ищет повод для введения санкций против России

Официальный представитель МИД России подчеркнула, что угрозы западных стран не имеют под собой доказательной базы

МОСКВА, 26 августа. /ТАСС/. Западные страны находят или создают поводы для введения санкций, у России это не вызывает удивления. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя угрозы западных государств и международных организаций о возможном введении санкционных ограничений против России в связи с предполагаемым отравлением блогера Алексея Навального.

"Нужен либо повод [для введения санкций], либо этот повод будет создан, если его нет. Мы к этому привыкли и относимся без удивления", - сказала она в среду в программе "60 минут" на телеканале "Россия-1".

По словам Захаровой, на фоне экономических и финансовых проблем ряд стран не способен конкурировать с другими государствами. "Поэтому они рушат компании, блокируют развитие технологий в других странах, вводят санкции, разрывают предыдущие сделки в пользу исключительно собственных преференций для собственного бизнеса и компаний", - отметила она.

Дипломат добавила, что угрозы Запада не имеют под собой доказательной базы.

20 августа летевший из Томска в Москву самолет, на борту которого находился Навальный, экстренно сел в аэропорту Омска, поскольку блогеру стало плохо. Навальный был госпитализирован, он находился в состоянии комы и был подключен к аппарату ИВЛ. Утром 22 августа его транспортировали на лечение в Германию, в берлинскую клинику Charite. 24 августа немецкие врачи заявили, что в организме Навального найдены следы интоксикации субстанцией группы веществ ингибиторов холинэстеразы, каким именно - пока не известно.

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РоссияЗахарова, Мария ВладимировнаГоспитализация Алексея Навального
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