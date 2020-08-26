Захарова заявила, что Запад всегда ищет повод для введения санкций против России

МОСКВА, 26 августа. /ТАСС/. Западные страны находят или создают поводы для введения санкций, у России это не вызывает удивления. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя угрозы западных государств и международных организаций о возможном введении санкционных ограничений против России в связи с предполагаемым отравлением блогера Алексея Навального.

"Нужен либо повод [для введения санкций], либо этот повод будет создан, если его нет. Мы к этому привыкли и относимся без удивления", - сказала она в среду в программе "60 минут" на телеканале "Россия-1".

По словам Захаровой, на фоне экономических и финансовых проблем ряд стран не способен конкурировать с другими государствами. "Поэтому они рушат компании, блокируют развитие технологий в других странах, вводят санкции, разрывают предыдущие сделки в пользу исключительно собственных преференций для собственного бизнеса и компаний", - отметила она.

Дипломат добавила, что угрозы Запада не имеют под собой доказательной базы.

20 августа летевший из Томска в Москву самолет, на борту которого находился Навальный, экстренно сел в аэропорту Омска, поскольку блогеру стало плохо. Навальный был госпитализирован, он находился в состоянии комы и был подключен к аппарату ИВЛ. Утром 22 августа его транспортировали на лечение в Германию, в берлинскую клинику Charite. 24 августа немецкие врачи заявили, что в организме Навального найдены следы интоксикации субстанцией группы веществ ингибиторов холинэстеразы, каким именно - пока не известно.