Лавров обсудил с главой МИД Армении темы двусторонней и региональной повесток дня

МОСКВА, 26 августа. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров и глава МИД Армении Зограб Мнацаканян в среду по телефону обсудили региональные проблемы и вопросы двустороннего сотрудничества. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте МИД РФ.

"В ходе беседы обсуждены вопросы двусторонней и региональной повесток дня", - проинформировали в министерстве.

В среду Лавров также провел переговоры в Москве с главой МИД Азербайджана Джейхуном Байрамовым. В числе прочего министры подробно обсудили урегулирование ситуации в Нагорном Карабахе. Байрамов подчеркнул, что в Баку возлагают особые надежды на активную роль России в этом вопросе.