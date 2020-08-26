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Лавров обсудил с главой МИД Армении темы двусторонней и региональной повесток дня

Ранее глава МИД России провел переговоры в Москве с главой МИД Азербайджана Джейхуном Байрамовым

МОСКВА, 26 августа. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров и глава МИД Армении Зограб Мнацаканян в среду по телефону обсудили региональные проблемы и вопросы двустороннего сотрудничества. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте МИД РФ.

"В ходе беседы обсуждены вопросы двусторонней и региональной повесток дня", - проинформировали в министерстве.

В среду Лавров также провел переговоры в Москве с главой МИД Азербайджана Джейхуном Байрамовым. В числе прочего министры подробно обсудили урегулирование ситуации в Нагорном Карабахе. Байрамов подчеркнул, что в Баку возлагают особые надежды на активную роль России в этом вопросе.

Теги
Лавров, Сергей ВикторовичАрменияРоссия
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