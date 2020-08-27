Эксперты: единороссы сформируют фракции большинства в региональных парламентах в этом году

МОСКВА, 27 августа. /ТАСС/. Эксперты прогнозируют, что "Единая Россия" останется доминирующей партией в региональных парламентах по итогам единого дня голосования в этом году, высокие шансы получить места в региональных парламентах есть и у некоторых недавно образованных малых партий. Это следует из доклада Фонда развития гражданского общества "Выборы высших должностных лиц субъектов РФ и депутатов региональных парламентов в 2020 году. Ход избирательных кампаний и прогноз результатов", который есть в распоряжении ТАСС.

"Единая Россия" по-прежнему является главным субъектом российской партийной системы, доминирующей партией. Даже в тех регионах, где по итогам нынешнего ЕДГ [единого дня голосования] возможно снижение представительства партии в выборных органах, единороссы с высокой долей вероятности все равно сформируют фракции большинства", - говорится в докладе.

Среди факторов, способствующих удержанию партией докризисного уровня поддержки, эксперты отмечают самую развитую (в сравнении с другими партиями) организационно-политическую инфраструктуру, максимальную встроенность и вовлеченность в работу региональных и муниципальных органов власти, восприятие "Единой России" значительными электоральными группами в качестве наиболее дееспособной политической силы, а также активную работу партийного актива в период карантина (развернутая система волонтерской помощи и прочее).

Также эксперты считают, что по итогам этих выборов некоторые малые партии получат места в региональных парламентах и "думские лицензии". Высокие шансы имеют недавно созданные партии "За правду", "Зеленая Альтернатива" и "Новые люди".

ЦИК 24 июля утвердил порядок проведения единого дня голосования, согласно которому 13 сентября пройдет основной день голосования, а 11 и 12 сентября - досрочное голосование. Выборы разного уровня пройдут в 83 субъектах РФ, по их итогам будет замещено около 77 тыс. мандатов. В частности, в четырех регионах (Татарстан, Курская, Пензенская и Ярославская области) пройдут довыборы депутатов Госдумы, в 11 регионах - выборы депутатов законодательных собраний, в 18 - прямые выборы высших должностных лиц, глав еще двух регионов - Ненецкого и Ханты-Мансийского автономных округов - должны избрать депутаты региональных заксобраний.