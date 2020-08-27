Песков прокомментировал инцидент между военными России и США в Сирии

МОСКВА, 27 августа. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на просьбу прокомментировать информацию об инциденте между военнослужащими РФ и США в Сирийской Арабской Республике (САР) ответил, что уже состоялось обсуждение по линии начальников генштабов двух стран.

"Был телефонный разговор по линии начальников генштабов", - сказал ТАСС Песков, отвечая на вопрос о том, как в Кремле расценивают эту ситуацию и может ли она создать угрозу российско-американскому взаимодействию по предотвращению инцидентов в Сирии.

Ранее в Белом доме выступили с утверждением, что российская сторона якобы нарушила протоколы деконфликтинга в ходе инцидента на северо-востоке Сирии, в результате которого, по версии американской стороны, пострадали военнослужащие США. Как говорится в заявлении руководителя пресс-службы Совета национальной безопасности при Белом доме Джона Эллиота, инцидент произошел утром 25 августа в районе населенного пункта Дерик, где "российская техника врезалась в бронеавтомобиль коалиции, в результате чего пострадал экипаж машины".

В среду состоялся телефонный разговор руководителя Комитета начальников штабов (КНШ) ВС США Марка Милли с начальником Генштаба ВС России Валерием Герасимовым, говорится в заявлении официального представителя КНШ Диди Халфхилл. Она отметила, что генералы в соответствии с предыдущей практикой согласились не разглашать конкретные детали разговора.