Посол РФ прокомментировал включение российских НИИ в черные списки США

ВАШИНГТОН, 27 августа. /ТАСС/. Российская сторона считает решение властей США внести в свой черный список два НИИ Министерства обороны России и ГосНИИ органической химии и технологии беспочвенным, в связи с чем намерена получить объяснения от Вашингтона. Об этом заявил в среду, отвечая на вопросы СМИ, посол РФ в США Анатолий Антонов.

В уведомлении бюро по вопросам промышленности и безопасности Министерства торговли США утверждалось, что у американских властей есть основания подозревать российские НИИ в связях с программой химических и биологических вооружений. "Да, мы, конечно, обратили внимание на упомянутое уведомление американского ведомства. Оно вызывает у нас недоумение. Тем более что никаких доказательств не представлено. Используются знакомые уже размытые формулировки наподобие "наличия весомых оснований полагать", - сказал Антонов.

"При этом игнорируется тот факт, что международное сообщество в лице Организации по запрещению химического оружия еще в 2017 году подтвердило полное выполнение Россией положений соответствующей конвенции в части ликвидации имеющихся запасов химоружия. Хотели бы получить от коллег разъяснения по беспочвенным обвинениям", - приводятся его слова на странице посольства в Facebook.

Дипломат напомнил, что на сегодняшний день именно США "остаются единственным обладателем существенных запасов боевых отравляющих веществ и под различными предлогами затягивают с их уничтожением". "Призываем американскую сторону прекратить искать проблемы там, где их нет, и приложить максимальные усилия для скорейшей химической демилитаризации", - заявил российский посол.

Черный список

Ранее Минторг США внес в черный список 33-й Центральный научно-исследовательский испытательный институт (33-й ЦНИИИ) и 48-й Центральный научно-исследовательский институт (48-й ЦНИИ) Министерства обороны России, а также московский Государственный научно-исследовательский институт органической химии и технологии (ГосНИИОХТ). В уведомлении уточнялось, что в случае с 48-м ЦНИИ ограничительные меры распространяются на все три его объекта, расположенные в Сергиевом Посаде, Екатеринбурге и Кировской области.

В документе утверждалось, что у американских властей есть основания подозревать 33-й ЦНИИ в связях с "российской химической программой и испытательным полигоном химического оружия", ГосНИИОХТ - "с российской программой химических вооружений", а 48-й ЦНИИИ - "с российской программой биологических вооружений".

На практике решение администрации США означает ужесточение правил американского экспортного контроля в отношении включенных в черный список. Речь идет фактически о запрете на выдачу им лицензий, позволяющих приобретать в США продукцию двойного назначения.