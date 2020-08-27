Минобороны прокомментировало инцидент с военными России и США в Сирии

МОСКВА, 27 августа. /ТАСС/. Российский военный патруль в Сирии в ходе инцидента, о котором стало известно в среду, действовал в ответ на попытки США заблокировать движение колонны РФ в нарушение договоренностей. Об этом заявили в четверг журналистам в Минобороны России.

По данным ведомства, силы коалиции были заранее уведомлены о прохождении колонны российской военной полиции.

"Несмотря на это, в нарушение имеющихся договоренностей военнослужащие Вооруженных сил США осуществили попытку блокирования российского патруля. В ответ на это военной полицией ВС РФ были предприняты необходимые меры по предотвращению инцидента и дальнейшему выполнению поставленной задачи" - сказали в Минобороны.

В военном ведомстве сообщили, что инцидент в среду в ходе телефонных переговоров обсудили начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов и председатель Объединенного комитета начальников штабов ВС США Марк Милли. В министерстве подчеркнули, что начальником Генштаба было обращено внимание американской стороны на то, что командование международной антитеррористической коалиции в соответствии с действующим порядком было заранее уведомлено о прохождении колонны российской военной полиции. "Американской стороне в ходе телефонного разговора даны исчерпывающие пояснения по данной ситуации", - говорится в сообщения.

Об инциденте на северо-востоке Сирии сообщила со ссылкой на источники в Пентагоне газета Politico. Согласно этим утверждениям, у четырех военнослужащих США были диагностированы "симптомы, сходные с легким сотрясением" головного мозга.

Соединенные Штаты утверждают, что российская сторона нарушила протоколы деконфликтинга в ходе инцидента на северо-востоке Сирии, в результате которого, по версии американской стороны, пострадали военнослужащие США. В заявлении руководителя пресс-службы Совета национальной безопасности (СНБ) при Белом доме Джона Эллиота утверждается, что во время инцидента российская техника врезалась в бронеавтомобиль коалиции, в результате чего пострадал экипаж машины, и, чтобы деэскалировать ситуацию, патруль коалиции покинул этот район.