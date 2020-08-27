{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Путин поздравил президента Молдавии с Днем независимости республики

Президент РФ отметил, что российско-молдавские отношения основываются на традициях дружбы и уважения

МОСКВА, 27 августа. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин направил в четверг поздравительную телеграмму президенту Молдавии Игорю Додону по случаю национального праздника республики - Дня независимости. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

"Российско-молдавские отношения основываются на добрых традициях дружбы и взаимного уважения. Убежден, что дальнейшее развитие плодотворного сотрудничества в различных областях отвечает коренным интересам братских народов наших стран", - отметил в поздравлении глава российского государства.

Независимость Молдавии была провозглашена 27 августа 1991 года.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссияМолдавия
Минобороны прокомментировало инцидент с военными России и США в Сирии
Силы коалиции были заранее уведомлены о прохождении колонны российской военной полиции, сообщили в Минобороны
Читать полностью