Путин поздравил президента Молдавии с Днем независимости республики

МОСКВА, 27 августа. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин направил в четверг поздравительную телеграмму президенту Молдавии Игорю Додону по случаю национального праздника республики - Дня независимости. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

"Российско-молдавские отношения основываются на добрых традициях дружбы и взаимного уважения. Убежден, что дальнейшее развитие плодотворного сотрудничества в различных областях отвечает коренным интересам братских народов наших стран", - отметил в поздравлении глава российского государства.

Независимость Молдавии была провозглашена 27 августа 1991 года.