Рябков сообщил, что будет участвовать во встрече по Ирану 1 сентября в Вене

МОСКВА, 27 августа. /ТАСС/. Замглавы МИД РФ Сергей Рябков сообщил, что примет участие 1 сентября в предстоящей встрече по иранской ядерной сделке на уровне политдиректоров в Вене.

"Да, буду там", - сказал он в четверг, отвечая на соответствующий вопрос.

Встречи политдиректоров стран - участниц Совместного всеобъемлющего плана действий по ядерной программе Ирана регулярно проходят в Вене. Однако они не проводились с момента начала пандемии коронавируса. Как ожидается, одной из главных тем предстоящих переговоров станут планы США продлить оружейное эмбарго в отношении Ирана и их попытки задействовать механизм восстановления санкций против Тегерана.