Песков: Путин в интервью Брилеву дал "много оценок, которые еще не звучали"

МОСКВА, 27 августа. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин в интервью журналисту Сергею Брилеву дал "много оценок, которые еще не звучали". Об этом заявил журналистам в четверг пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Вчера Путин поздно вечером дал интервью Сергею Брилеву, телеканал "Россия" будет в ближайшее время это давать. Это также будет доступно для других телеканалов", - сказал Песков.

Он добавил, что беседа посвящена "текущим, наиболее важным моментам повестки дня". "Интересное интервью. Много оценок, которые еще не звучали", - добавил представитель Кремля.

Ранее в четверг телеканал "Россия-24" анонсировал большое интервью Путина Брилеву. Сам Брилев на своей странице в Facebook уточнил, что одной из тем разговора с президентом стала ситуация в Белоруссии. "Ну, коли пошли анонсы, подтверждаю и здесь. Будет много про белорусов", - написал журналист.