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Путин считает, что правоохранители в Белоруссии ведут себя достаточно сдержанно

Описание
© Алексей Дружинин/пресс-служба президента РФ/ТАСС

Правоохранители в Белоруссии ведут себя достаточно сдержанно, считает Путин.

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Путин: позиция РФ в ситуации с Белоруссией более сдержанная, чем у других государств
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