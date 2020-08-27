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Песков заявил, что президенты России и Белоруссии общаются напрямую

В настоящее время никакие связующие звенья между Россией и Белоруссией не нужны, отметил пресс-секретарь президента РФ

МОСКВА, 27 августа. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил журналистам, что в настоящее время никакие связующие звенья между Россией и Белоруссией не нужны, так как лидеры двух стран общаются напрямую. Такое мнение он высказал, отвечая на вопрос о том, насколько Союзное государство России и Белоруссии выполняет связующие функции между президентами.

"Сейчас президенты общаются напрямую, здесь никаких связующих звеньев не требуются", - сказал он.

"Вы понимаете, что измерение Союзного государства, конечно, оставаясь приоритетом для нас сейчас, наверное, в эти дни не стоит во главе угла. Хотя, конечно, определенная правовая база, на которой зиждется Союзное государство, вся остается", - добавил представитель Кремля.

Он также предложил дождаться публикации большого интервью президента, которое тот дал Сергею Брилеву. Песков анонсировал, что белорусская тема в этой беседе затронута.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссияПесков, Дмитрий Сергеевич
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