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Госпитализация Алексея Навального

Песков воздержался от комментариев в отношении заявления МИД ФРГ о Навальном

Пресс-секретарь президента РФ подчеркнул, что Кремль не занимается и расследованием случившегося

МОСКВА, 27 августа. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не стал реагировать на заявление главы МИД ФРГ Хайко Мааса, сделанное им ранее в четверг, и переадресовал вопросы об этом заявлении в МИД РФ.

"Давайте на заявление МИДа Германии будет реагировать наше министерство иностранных дел", - сказал он, журналистам, подчеркнув, что Кремль также не занимается и расследованием случившегося с Навальным.

Ранее Маас заявил, что Москва должна быть заинтересована в прояснении обстоятельств ухудшения здоровья Навального, поскольку неопределенность вокруг случившегося с ним грозит, по мнению главы дипломатии ФРГ, осложнением в отношениях между Евросоюзом и Россией.

Теги
РоссияПесков, Дмитрий СергеевичГоспитализация Алексея Навального
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