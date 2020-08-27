Песков воздержался от комментариев в отношении заявления МИД ФРГ о Навальном

МОСКВА, 27 августа. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не стал реагировать на заявление главы МИД ФРГ Хайко Мааса, сделанное им ранее в четверг, и переадресовал вопросы об этом заявлении в МИД РФ.

"Давайте на заявление МИДа Германии будет реагировать наше министерство иностранных дел", - сказал он, журналистам, подчеркнув, что Кремль также не занимается и расследованием случившегося с Навальным.

Ранее Маас заявил, что Москва должна быть заинтересована в прояснении обстоятельств ухудшения здоровья Навального, поскольку неопределенность вокруг случившегося с ним грозит, по мнению главы дипломатии ФРГ, осложнением в отношениях между Евросоюзом и Россией.