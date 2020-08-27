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Песков не стал комментировать информацию о перелетах самолета ФСБ

Сообщалось, что в накануне самолет, принадлежащий ФСБ РФ, приземлился в Минске и позже вернулся в Москву
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков Михаил Метцель/ТАСС
Описание
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
© Михаил Метцель/ТАСС

МОСКВА, 27 августа. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил в четверг журналистам, что не располагает информацией о перелетах самолета, якобы принадлежащего ФСБ.

"Я не могу ответить на ваш вопрос. Я не знаю просто, какие самолеты туда летают и кто там был на борту. Я не располагаю такой информацией", - сказал Песков в ответ на просьбу прокомментировать сообщения о том, что в среду вечером самолет, принадлежащий ФСБ РФ, приземлился в Минске и позже вернулся в Москву.

Сообщения об аналогичном полете также появлялись в прессе неделей ранее, 18 августа.

Теги
БелоруссияРоссияПесков, Дмитрий Сергеевич
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