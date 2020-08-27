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Задержание россиян в Белоруссии
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Путин назвал задержание россиян в Белоруссии акцией спецслужб Украины и США

Описание
© Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ/ТАСС

МОСКВА, 27 августа. /ТАСС/. Задержание 33 россиян в Белоруссии в конце июля было совместной акцией украинских и американских спецслужб, которые "затащили" граждан РФ в Минск. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в интервью телеканалу "Россия-24".

"Это операция украинских спецслужб совместно с американскими. Сейчас это достоверно известно. Некоторые участники этого процесса, наблюдатели, люди хорошо информированные теперь даже не скрывают это", - сказал российский президент, комментируя данную ситуацию.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичБелоруссияУкраинаСШАРоссияЗадержание россиян в Белоруссии
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