Интервью Владимира Путина телеканалу "Россия-24". Главное

"У нас макроэкономические основные показатели достаточно стабильно себя ведут. У нас, несмотря на предсказания, что будут большие колебания, у нас 3,4% инфляция только на сегодня. И по экспертным прогнозам, где-то и будет примерно 3,4–3,41%", — уточнил Путин. По оценке президента, падение экономики в России может составить 5–6%.