Путин заявил, что с массовыми уличными акциями в Белоруссии надо считаться

МИНСК, 27 августа. /ТАСС/. Власти Белоруссии должны считаться с уличными протестами в стране. Об этом в четверг в интервью телеканалу "России-24" заявил президент РФ Владимир Путин.

"Мы исходим из того, что всем участникам этого процесса [политического кризиса в Белоруссии] хватит здравого смысла спокойно, без крайностей найти выход, - сказал Путин. - Конечно, если люди вышли на улицу, надо с этим считаться, слышать это, реагировать".

Наличие проблем внутри Белоруссии очевидно, иначе люди не выходили бы на улицы, заявил Путин. "В целом ситуация сейчас выравнивается, и я надеюсь, что все проблемы, а они, конечно, есть, иначе бы люди на улицы не выходили, это совершенно очевидная вещь, что они будут решаться в рамках конституционного поля, в рамках закона и мирными средствами", - сказал он.