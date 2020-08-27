Эксперт связал со сменой партийных поколений трудности кандидатов в губернаторы от КПРФ

МОСКВА, 27 августа. /ТАСС/. Трудности, с которыми столкнулись некоторые кандидаты от КПРФ в ходе губернаторских кампаний в 2020 году, связаны со сменой партийных поколений, новые лидеры оказались недостаточно опытными. Такое мнение высказал председатель правления Фонда развития гражданского общества Константин Костин.

Он напомнил, что сразу пять кандидатов от партии не смогли преодолеть муниципальный фильтр и не попали в бюллетени - Валерий Быков в Камчатском крае, Вадим Гришков в Ленинградской области, Роман Кияшко в Севастополе, Максим Кукушкин в ЕАО, Олег Михайлов в Коми.

"Коммунисты жалуются, что их сильных кандидатов не допустили. Во-первых, сильные кандидаты от КПРФ в тех субъектах, где они есть, участвуют в кампании и довольно активно. Это Иркутская область, Краснодарский край, Тамбовская область", - сказал Костин в ходе круглого стола, посвященного единому дню голосования в 2020 году.

Он отметил, что трудности возникли там, где кандидаты недостаточно опытны. Во многих регионах руководители отделений КПРФ сменились, новые лидеры приходят на "более конфликтной повестке, им сложнее договариваться с другими партиями и с "Единой Россией" о том, чтобы им помогли собрать подписи для преодоления муниципального фильтра", сказал Костин. "Я бы говорил о том, что смена поколений, то, что новые молодые руководители региональных отделений КПРФ именно таким образом себя ведут и так действуют, в значительной мере помешало им стать кандидатами", - подытожил эксперт.

ЦИК 24 июля утвердил порядок проведения единого дня голосования, согласно которому 13 сентября пройдет основной день голосования, а 11 и 12 сентября - досрочное голосование. Выборы разного уровня пройдут в 83 субъектах РФ, по их итогам будет замещено около 77 тыс. мандатов. В частности, в четырех регионах (Татарстан, Курская, Пензенская и Ярославская области) пройдут довыборы депутатов Госдумы, в 11 регионах - выборы депутатов законодательных собраний, в 18 - прямые выборы высших должностных лиц, глав еще двух регионов - Ненецкого и Ханты-Мансийского автономных округов - должны избрать депутаты региональных заксобраний.