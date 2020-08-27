Заседание глав МИД БРИКС состоится 4 сентября в онлайн-формате

МОСКВА, 27 августа. /ТАСС/. Совещание министров иностранных дел БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР) пройдет 4 сентября в режиме видеоконференции. Об этом сообщила в четверг на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"4 сентября под председательством министра иностранных дел России Сергея Лаврова состоится полноформатное совещание глав внешнеполитических ведомств стран БРИКС в режиме видеоконференции", - информировала она.

Захарова отметила, что на заседании стороны планируют обменяться мнениями по актуальным вопросам международной повестки, в том числе по тематике региональных конфликтов, противодействия новым вызовам и угрозам, а также сотрудничества государств "пятерки" на многосторонних площадках, в частности на полях открывающейся вскоре юбилейной 75-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. "Планируется рассмотреть ход пятистороннего взаимодействия в год председательства России в БРИКС по трем основным направлениям: политика и безопасность, экономика и финансы, гуманитарные связи", - добавила она.

Официальный представитель МИД РФ сообщила, что в преддверии встречи министров состоится традиционное совещание шерп и су-шерп.