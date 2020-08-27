Захарова: размещение американских РСМД спровоцирует гонку вооружений

МОСКВА, 27 августа. /ТАСС/. Размещение американских ракет средней и меньшей дальности (РСМД) в различных регионах мира повлечет за собой новый виток гонки вооружений с непредсказуемыми последствиями. Об этом заявила в четверг на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя заявление госсекретаря США Майкла Помпео о намерении создавать РСМД для "сдерживания российской агрессии".

"Размещение американских наземных РСМД в различных регионах мира станет крайне рискованным и дестабилизирующим шагом с точки зрения международной и региональной безопасности. Это также спровоцирует, с нашей точки зрения, новый виток гонки вооружений с абсолютно непредсказуемыми последствиями. Безусловно, появление дополнительных ракетных рисков для территории России повлечет за собой незамедлительную реакцию с нашей стороны", - предупредила дипломат.

Захарова подчеркнула, что единственно оправданной мерой стал бы поиск взаимоприемлемого урегулирования политико-дипломатическими методами.

Как указала официальный представитель МИД РФ, Москва открыта для равноправной и конструктивной работы по восстановлению доверия и укреплению международной безопасности и рассчитывает на проявление заинтересованности и ответственности с американской стороны. "А что касается очередного пропагандистского тезиса о некой российской агрессии, то это не более чем очередная попытка полностью исказить факты, ввести в заблуждение американское и международное общественное мнение, стремление отвлечь внимание от деструктивных действий самих США на мировой арене", - констатировала она.