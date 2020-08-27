Захарова назвала недостоверными сообщения о подготовке обмена заключенными между РФ и США

МОСКВА, 27 августа. /ТАСС/. Публикации в СМИ о якобы ведущихся переговорах об обмене заключенными между Россией и США, в том числе осужденного в РФ за шпионаж Пола Уилана, не соответствуют действительности. Об этом заявила в четверг на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Действительно, в СМИ регулярно появляются публикации о подготовке обмена американских граждан, в том числе недавно осужденного в России Пола Уилана, на граждан России, содержащихся в американских тюрьмах. Как ранее уже отмечалось представителями руководства Министерства иностранных дел России, все сообщения о якобы ведущихся переговорах на этот счет не соответствуют действительности", - сказала она.

Дипломат подчеркнула, что Москва неоднократно призывала Вашингтон на различных уровнях освободить российских граждан по гуманитарным соображениям ввиду распространения коронавируса в США, однако однозначного ответа так и не услышала. "Мы призываем американских коллег все же, наконец, заняться этим вопросом и чем быстрее, тем лучше", - резюмировала Захарова.

Уилан был задержан сотрудниками ФСБ России в номере гостиницы "Метрополь" в Москве при проведении шпионской акции 28 декабря 2018 года. Следственное управление ФСБ России возбудило в отношении него уголовное дело по статье 276 УК РФ ("Шпионаж"). Мосгорсуд признал его виновным и приговорил к 16 годам колонии строгого режима.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров 24 марта направил госсекретарю США Майклу Помпео послание с призывом проявить на фоне пандемии коронавируса гуманизм к россиянам, находящимся в американских тюрьмах.