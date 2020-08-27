Захарова заявила, что Брюссель продолжает линию на переписывание истории Второй мировой

МОСКВА, 27 августа. /ТАСС/. Заявление Еврокомиссии об определяющей роли пакта Молотова - Риббентропа в начале Второй мировой войны искажают историческую правду. Об этом заявила в четверг на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Обратили внимание на традиционное заявление, которое было сделано от имени Европейской комиссии с связи с так называемым европейским днем памяти жертв тоталитарных режимов. Вынуждены констатировать, что в Брюсселе продолжают странную, близорукую линию на фальсификацию и переписывание европейской истории, - сказала она. - Европейской комиссией вновь воспроизводится тезис, который квалифицируем как ревизионистский, о том, что именно подписанный 23 августа 1939 года Договор о ненападении между Германией и Советским Союзом погрузил Европу во мрак, как они говорят".

Как заявила дипломат, Европа начала погружаться во мрак не 23 августа, а тогда, когда в западных столицах "был сделан выбор в пользу политики умиротворения страны-агрессора". "Апогеем такой политики стал Мюнхенский сговор 1938 года", - отметила Захарова.