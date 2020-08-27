Путин рассчитывает на увеличение темпов строительства дорог в России

СИМФЕРОПОЛЬ, 27 августа. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин рассчитывает на увеличение темпов строительства дорог в РФ. Об этом он заявил в беседе с рабочими, строившими трассу "Таврида" в Крыму.

"Надеюсь, что не сохранится, надеюсь, что он будет больше, чем сейчас", - сказал глава государства, отвечая на вопрос одного из рабочих, сохранится ли нынешний темп строительства дорог в стране.

Путин отметил, что "в планах - увеличение темпов дорожного строительства". "Вы сами знаете, дорожники это знают: там, где есть дорога, есть жизнь, там экономика, "социалка" развивается. А дороги нет - ничего нет", - добавил он. По словам президента, одна из приоритетных задач государства - это развитие автомобильных и железных дорог, портов и аэропортов.

Министр транспорта Евгений Дитрих, также участвовавший в беседе со строителями, поблагодарил президента за поддержку закона, который "даст возможность все процессы параллелить", ускорить подготовительные процедуры для реализации инфраструктурных проектов, в том числе автодорожных. Кроме того, в 2020 году регионы получат дополнительно 100 млрд рублей для ускорения дорожного строительства, и такое решение потенциально может быть продлено и в последующие годы, добавил Дитрих. Он указал, что эти средства позволят ежегодно обеспечивать ускоренное строительство дорог.

"В целом по нацпроекту "Безопасные дороги" мы увеличиваем объемы и темпы [строительства], они год от года растут. Сегодня есть все предпосылки для того, чтобы идти и строить", - сказал министр.

В завершение этой беседы главе государства предложили дать официальный старт движению по новым участкам трассы "Таврида". "Да, конечно, с удовольствием", - ответил Путин. После этого по трассе проехали несколько "Камазов", ознаменовав этим запуск работы автодороги.