Лавров заявил о неизменной поддержке Россией белорусского народа

МОСКВА, 27 августа. /ТАСС/. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в четверг по телефону заявил своему белорусскому коллеге Владимиру Макею о неизменной союзнической поддержке Россией братского народа Белоруссии.

"Министры подчеркнули необходимость скорейшей нормализации обстановки через национальный диалог при соблюдении норм конституции и уважении правопорядка в республике. Подтверждена недопустимость внешнего вмешательства во внутриполитические процессы, попыток дестабилизации ситуации и навязывания извне односторонних посреднических услуг. С российской стороны было заявлено о неизменной союзнической поддержке братского белорусского народа", - говорится в сообщении МИД РФ.

"Лавров информировал белорусского коллегу о недавних контактах с зарубежными партнерами, в ходе которых они затрагивали ситуацию в Белоруссии", - отметили в дипведомстве.

В ходе разговора министры также обсудили ход реализации программы согласованных действий в области внешней политики России и Белоруссии.