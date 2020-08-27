Слуцкий: призыв премьера Польши к РФ отказаться от "интервенции" в Белоруссии некорректен

МОСКВА, 27 августа. /ТАСС/. Председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий назвал некорректными по форме и содержанию призывы премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого к РФ отказаться от возможной отправки российских правоохранительных сил в Белоруссию для обеспечения правопорядка.

"Заявление премьер-министра Польши с призывами к России отказаться от "планов военной интервенции" в Белоруссии некорректно по форме и содержанию. К сожалению, в Варшаве не услышали главного посыла интервью президента Владимира Путина - Москва выступает исключительно за мирное разрешение ситуации в Белоруссии и только в рамках правового и конституционного поля", - сказал Слуцкий.

Депутат указал, что "формирование резерва сотрудников правоохранительных органов по просьбе действующего руководства республики вовсе не означает планов по силовому вмешательству, а наоборот превентивно направлено как раз против реализации таких планов с других сторон по "украинскому сценарию". "Белорусы должны иметь возможность самостоятельно разобраться в том, что происходит в их стране и как им жить дальше, здесь я полностью согласен. Но без диктовки извне по методичкам "цветных революций", - резюмировал Слуцкий.

Моравецкий в четверг написал в Twitter, что России необходимо отказаться от своих обязательств перед Белоруссией в рамках Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) и Союзного государства. По его мнению, участие российских правоохранительных сил в обеспечении порядка в Белоруссии было бы "враждебным актом" и нарушением международного права и прав человека.

Как заявил президент России Владимир Путин в четверг в интервью телеканалу "Россия-1", в рамках ОДКБ и Союзного государства у РФ есть определенные обязательства перед Белоруссией. По словам главы российского государства, РФ по просьбе избранного президента Белоруссии Александра Лукашенко сформировала резерв из сотрудников правоохранительных органов, но он не будет использован, "пока ситуация не будет выходить из-под контроля, пока экстремистские элементы, прикрываясь политическими лозунгами, не перейдут определенных границ, не перейдут к разбою, не начнут пытаться захватывать административные здания". Путин выразил надежду на то, что необходимости в использовании этого резерва не будет.