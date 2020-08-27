Посольство РФ в Минске планирует до конца суток решить вопрос с задержанием журналистов

МОСКВА, 27 августа. /ТАСС/. Посольство РФ в Белоруссии рассчитывает до конца текущих суток решить вопрос с задержанными при освещении протестных акций в Минске российскими журналистами. Об этом в четверг сообщил посол РФ в республике Дмитрий Мезенцев в эфире телеканала "Россия-24".

Он подчеркнул, что диппредставительство находится в плотном контакте с сотрудниками МВД республики по ситуации с задержанием российских журналистов. "Я полагаю, что сегодня вечером мы представим необходимые аргументы и во взаимодействии, еще раз подчеркну, с сотрудниками МВД и МИД Республики Беларусь, убежден в том, что мы снимем этот вопрос с повестки дня. Все, что можно будет сделать, сделано будет. Убежден в том, что этот, если не конфликт, а эпизод, давайте будем считать его эпизодом, скоро завершится", - сказал посол.

Мезенцев добавил, что восемь из ранее задержанных россиян уже отпущены после проверки документов.

Сообщалось, что в Минске задержаны несколько журналистов, в том числе корреспонденты ТАСС. МВД Белоруссии заявило, что представителей прессы доставили в РУВД для проверки документов. Все сотрудники ТАСС, работающие в Минске, имеют аккредитацию МИД Белоруссии. Другие СМИ также сообщили о задержании своих сотрудников.

Силовики в четверг вечером начали задерживать участников акции протеста на площади Независимости, людей группами заводили в автозаки. Перед этим бойцы ОМОНа выстроились в цепь и начали вытеснять митингующих с площади, где находились несколько тысяч человек. Силовых методов ОМОН не применял.