Все доставленные в РУВД в Белоруссии российские журналисты отпущены

МИНСК, 28 августа. /ТАСС/. Российские журналисты, которые освещали в четверг акцию оппозиции в Минске, а затем были доставлены правоохранителями в РУВД, отпущены, те, кто не имел аккредитации для работы в республике, возвращаются в Россию.

Об этом сообщил ТАСС в пятницу пресс-секретарь посольства РФ в Белоруссии Алексей Маскалев.

"Среди журналистов , которые были доставлены в РУВД из центра Минска, где проходила акция оппозиции, были российские [журналисты]. Посольство оперативно подключилось к решению вопроса. Все журналисты после проверки документа были отпущены, они встретились с консульскими работниками, - сказал дипломат. - Среди них были и те, у кого не было аккредитации, соответственно они вернутся домой".