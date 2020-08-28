Россия высылает одного из старших дипломатов посольства Норвегии

МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. Москва высылает одного из старших дипломатов посольства Норвегии в РФ, который должен покинуть страну в течение трех дней. Об этом заявили в пятницу в МИД России.

"В связи с недружественной акцией норвежских властей, объявивших 18 августа российского дипломата персоной нон грата, 28 августа посол Королевства Норвегия в Москве Руне Ресаланн был приглашен в МИД России и информирован, что в качестве ответной меры один из старших дипломатов посольства Норвегии также объявлен персоной нон грата. Его аккредитация в Российской Федерации будет прекращена в течение трех дней. Именно такой срок был отведен норвежцами для отъезда нашему сотруднику", - говорится в сообщении министерства.

В дипведомстве также отметили, что проводимая норвежскими властями "деструктивная линия" негативно сказывается на атмосфере двусторонних отношений. На Смоленской площади подчеркнули, что ответственность за последствия такой политики "полностью ложится на Осло".

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила корреспонденту ТАСС о том, что посол Норвегии был вызван в министерство из-за решения норвежской стороны о высылке российского дипломата. Сам Ресаланн отказался комментировать журналистам результаты встречи в министерстве.

19 августа МИД Норвегии объявил о высылке российского дипломата из королевства, не уточнив его имя и должность. По версии норвежских властей, гражданин РФ якобы совершил действия, которые не соответствуют его статусу и роли как дипломата. Позднее норвежское издание Verdens Gang предположило, что из Осло вышлют работника торгового представительства РФ в Норвегии Александра Стекольщикова.