Косачев: Абэ оставляет преемникам хороший задел на будущее для развития отношений с РФ

МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. Премьер-министр Японии Синдзо Абэ многое сделал и продолжает делать для развития двусторонних отношений с Россией, оставляя своим преемникам очень серьезное наследие и очень существенный задел на будущее. Об этом заявил ТАСС в пятницу глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев.

"Господин Абэ очень многое сделал и продолжает делать для развития двусторонних отношений с Россией, включая их парламентскую составляющую. Знаю об этом не понаслышке, поскольку он принимал личное участие в деятельности двустороннего Координационного Совета по содействию развитию межпарламентского и межрегионального сотрудничества, который на протяжении уже многих лет действует по линии Совета Федерации ФС РФ и Палаты советников парламента Японии. И господин Абэ оставляет своим преемникам очень серьезное наследие и очень существенный задел на будущее, поскольку и Россия, и Япония, уверен, в равной степени заинтересованы в продвижении вперед в двустороннем сотрудничестве на основе, не в последнюю очередь, решения известных проблем исторического характера", - сказал Косачев, комментируя заявление Абэ о намерении досрочно сложить полномочия.

По его словам, намерение Абэ покинуть свой пост является очень значимым событием в японской политике. "От личных качеств и подходов того, кто занимает этот пост, внутренняя и внешняя политика зависит не меньше. Быть может, и больше, чем от позиций представляемой им политической партии. И в этом смысле будет важно понять, кто придет на смену господину Абэ", - отметил сенатор.

Он подчеркнул, что Абэ - это "один из наиболее ярких, последовательных и эффективных политиков современной Японии". "Его вклад в национальное развитие страны должны оценивать только сами японцы", - добавил глава международного комитета СФ.

В пятницу премьер-министр Японии Синдзо Абэ заявил, что не может выполнять обязанности по состоянию здоровья, отметив, что и после его отставки японское правительство продолжит курс на подписание мирного договора с РФ.

О мирном договоре

Москва и Токио с середины прошлого века с перерывами ведут консультации о выработке мирного договора по итогам Второй мировой войны. Основным препятствием для его заключения стал вопрос о принадлежности южной части Курил. В 1945 году весь архипелаг был включен в состав Советского Союза, однако японская сторона оспаривает принадлежность Итурупа, Кунашира, Шикотана и группы ныне необитаемых островов, которую в Японии называют Хабомаи.

В ноябре 2018 года на встрече в Сингапуре Путин и Абэ условились активизировать переговоры о мирном соглашении на основе советско-японской Совместной декларации от 19 октября 1956 года. Она позволила положить конец состоянию войны между двумя странами и восстановить дипломатические отношения. В декларации СССР выразил готовность передать Японии остров Шикотан и ряд прилегающих небольших необитаемых островов Малой Курильской гряды с условием, что их фактический переход под контроль Токио будет осуществлен после заключения мирного договора. Как заявил в мае 2019 года глава МИД РФ Сергей Лавров, в этом документе четко зафиксировано, что рассмотрение вопроса о пограничном размежевании возможно только после подписания мирного соглашения.