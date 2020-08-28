Постпред России призвал ОБСЕ не навязывать Минску посредничество в диалоге с оппозицией

ВЕНА, 28 августа. /ТАСС/. Россия считает, что не нужно навязывать властями Белоруссии посредничество в диалоге с оппозицией. Об этом заявил в пятницу постоянный представитель России при ОБСЕ Александр Лукашевич на специальном заседании постоянного совета ОБСЕ в Вене по рассмотрению ситуации в Белоруссии.

"Не стоит навязывать Минску посредничества в диалоге с оппозицией. Решение на сей счет - суверенное право Белоруссии", - подчеркнул Лукашевич.

Российский постпред обратил внимание, что любое давление в вопросе посредничества в Белоруссии наталкивает на аналогии с Соглашением от 21 февраля 2014 года между властями Украины и оппозицией. "Тогда посредники и гаранты соответствующих договоренностей из Германии, Франции и Польши не воспрепятствовали развитию сценария кровавого переворота в Киеве, а напротив - напрочь забыли о своих обязательствах, стараясь и по сей день не вспоминать об этом. Репутация стран Запада как "честных брокеров" таким образом дискредитирована. Это проецируется и на ОБСЕ", - указал постпред РФ.

Как отметил Лукашевич, инициатива председателя ОБСЕ о посредничестве в Белоруссии требует предварительного согласования государствами - участниками этой международной организации. По его словам, российская сторона принимает во внимание инициативу председателя ОБСЕ о содействии диалогу в Белоруссии, но такое содействие должно оказываться в сотрудничестве и по просьбе принимающего государства, на конструктивной, деполитизированной основе, при уважении принципа суверенитета.

"Мы можем сейчас это обсудить. Хотя в отношении сегодняшней дискуссии возникает закономерный вопрос - не является ли ее истинной целью попытка постфактум подвести основу под уже анонсированное предложение нынешнего действующего председательства и предстоящего председательства Швеции о посредничестве внутреннему диалогу в Белоруссии? - сказал постпред РФ. - Правила ОБСЕ, в частности решения Хельсинкской встречи СБСЕ на высшем уровне 1992 года и СМИД [Совет министров иностранных дел] в Порту 2002 года, не оставляют места для произвольных трактовок мандата председательства: такие инициативы требуют предварительного согласования государствами-участниками".

Мониторинг выборов

Постпред РФ также заявил, что Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ самоустранилось от выполнения мандата по мониторингу выборов в Белоруссии.

"ОБСЕ не воспользовалась шансом помочь белорусским властям и оппозиции сгладить нараставшие по мере приближения дня голосования взаимные претензии. БДИПЧ самоустранилось от выполнения своего мандата по мониторингу выборов. Заранее неоднократно подтвержденную Минском готовность принять международных наблюдателей и соответствующее официальное приглашение правительства Белоруссии в Бюро проигнорировали", - сказал Лукашевич.

Заявления БДИПЧ ОБСЕ по выборам в Белоруссии являются недопустимыми и политически предвзятыми, сказал российский постпред. По его словам, "пресловутый "золотой стандарт" БДИПЧ по наблюдению за выборами превратился, по сути, в инструмент давления".

"Подливая "масла в огонь" конфронтации, после выборов Бюро позволило себе заявлять о нарушениях электоральных процедур в Белоруссии, обвинять правоохранителей в насилии над участниками демонстраций, основываясь на неких непроверенных "сообщениях" из сомнительных источников. Считаем недопустимыми столь безответственные, политически предвзятые заявления БДИПЧ, да еще в отсутствие его директора. Такое поведение подрывает доверие не только к этой исполнительной структуре ОБСЕ, но и к организации в целом", - считает Лукашевич.

История вопроса

Действующий председатель ОБСЕ, премьер-министр и глава МИД Албании Эди Рама заявил в пятницу, что напряженная ситуация в Белоруссии должна быть урегулирована на основе внутриполитического диалога между народом и властями этой страны, и поэтому он предложил помощь ОБСЕ в налаживании конструктивного диалога. По его словам, у ОБСЕ есть необходимый для этого опыт. Кроме того, Рама предостерег от внешнего вмешательства во внутренние дела Белоруссии.

Председательство Албании в ОБСЕ 17 августа направило правительству Белоруссии официальное предложение принять с визитом действующего председателя организации, премьер-министра и министра иностранных дел Албании Эди Раму, а также главу МИД Швеции Анн Линде, которая будет председательствовать в ОБСЕ в 2021 году, для обсуждения сложившейся в Белоруссии ситуации с представителями властей и оппозиции. По мнению председательства Албании в ОБСЕ, в Белоруссии необходим открытый и конструктивный диалог со всеми сторонами.