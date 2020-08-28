Песков оценил число правоохранителей РФ в резерве для Минска как "достаточно разумное"

МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не стал отвечать на вопрос о составе и численности резерва правоохранителей РФ для Белоруссии, отметив, что это "достаточно разумное количество".

"Он [резерв] состоит из тех частей, которые в случае крайней необходимости смогут воспрепятствовать экстремистским действиям в республике, - заявил Песков журналистам в пятницу, отказавшись пояснить, из каких именно силовых структур сформирован резерв.

"Я ничего не могу сказать про вооружение, их достаточно разумное количество", - сказал Песков, отвечая на вопрос, насколько многочисленна эта группа силовиков и чем она вооружена.

По его словам, президент России Владимир Путин исходит из того, что резерв правоохранителей для Белоруссии не будет использован, и Минск не столкнется с негативным развитием ситуации.

"Здесь важно отдавать себе отчет, и президент это подчеркнул, что это именно резерв, и нет никакой необходимости его задействовать. Президент Путин исходит из того, что он (резерв) никак не будет использован. И мы исходим из того, что с такой крайней ситуацией Белоруссия не столкнется", - заявил представитель Кремля.

Песков считает, что готовность РФ направить резерв правоохранителей в республику никак не скажется на отношениях между россиянами и белорусами. "Никоим образом [не скажется]. Россия как не вмешивалась, так и не вмешивается в белорусские дела", - сказал он в пятницу журналистам.

Ранее в интервью Сергею Брилеву, вышедшем в эфир в четверг, Путин рассказал, что Москва и Минск договорились о формировании такого резерва из числа правоохранителей РФ. Глава государства пояснял, что резерв из силовиков не будет задействован, пока "экстремистские элементы, не прикрываясь политическими лозунгами, не перейдут определенных границ и не приступят просто к разбою, не начнут поджигать дома, банки, пытаться захватывать административные здания и так далее".

Конституционные изменения в Белоруссии

Песков заявил, что Путин в интервью Брилеву на телеканале "Россия-24" лишь констатировал готовность белорусского лидера пойти на конституционные реформы.