Путин проведет совещание с Совбезом РФ и встретится с Миннихановым

МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин проведет в пятницу оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ и встретится с президентом Татарстана Рустамом Миннихановым. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Путин сегодня работает в Ново-Огареве, он проведет оперативное совещание с постоянными членами Совбеза России в режиме видеоконференции. Также у него запланировано несколько встреч, одна из них - с главой Татарстана Рустамом Миннихановым", - сказал Песков.

Он напомнил, что республика "в эти дни празднует столетие" со дня образования. "Встреча будет приурочена к этим памятным дням", - добавил представитель Кремля.