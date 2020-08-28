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Путин проведет совещание с Совбезом РФ и встретится с Миннихановым

Встреча будет приурочена к празднованию столетия со дня образования республики Татарстан

МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин проведет в пятницу оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ и встретится с президентом Татарстана Рустамом Миннихановым. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Путин сегодня работает в Ново-Огареве, он проведет оперативное совещание с постоянными членами Совбеза России в режиме видеоконференции. Также у него запланировано несколько встреч, одна из них - с главой Татарстана Рустамом Миннихановым", - сказал Песков.

Он напомнил, что республика "в эти дни празднует столетие" со дня образования. "Встреча будет приурочена к этим памятным дням", - добавил представитель Кремля.

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Путин, Владимир ВладимировичМинниханов, Рустам НургалиевичРоссияПесков, Дмитрий Сергеевич
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