Кремль надеется, что новый премьер Японии продолжит развивать отношения Москвы и Токио

МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. Кремль надеется, что преемник Синдзо Абэ на посту премьер-министра Японии продолжит развивать отношения Москвы и Токио. Об этом заявил журналистам в пятницу пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Он подчеркнул, что у Абэ и российского лидера Владимира Путина "блестящие рабочие отношения, президент РФ их высоко ценит".

"Весьма жаль, что Синдзо Абэ принял решение покинуть пост премьер-министра Японии. Мы надеемся, что его преемник в не меньшей степени будет идти по пути дальнейшего развития российско-японских отношений", - добавил представитель Кремля.

По словам Пескова, Абэ "внес неоценимый вклад в развитие двусторонних отношений, его приверженность принципу решения все спорных вопросов, даже самых сложных, исключительно посредством переговоров и развития отношений в тех областях, которые представляют взаимный интерес, абсолютно разделяется президентом России".

Пресс-секретарь добавил, что в Кремле желают Абэ "как можно скорее справиться с проблемами со здоровьем, о которых он говорил".

Абэ в пятницу заявил, что уходит в отставку со своего поста в связи с ухудшением состояния здоровья. Свое решение он объяснил тем, что "политик не может допустить ошибок, связанных с тем, что его здоровье находится не в оптимальном состоянии".