Под санкции США попали ученые из РФ, занимавшиеся вакциной от коронавируса

МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. Вашингтон ввел санкции именно в отношении тех российских ученых и специалистов, которые занимались разработкой вакцины от коронавируса. Об этом говорится в распространенном в пятницу комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой.

"Считаем вопиющим включение в американские ограничительные перечни трех российских научно-исследовательских институтов. Возмущает прежде всего тот факт, что под санкции попали те самые ученые и специалисты, которые последние несколько месяцев неустанно трудились над разработкой российской вакцины от COVID-19. Непонятно, как американские власти будут объяснять своим гражданам эту попытку наказать людей, которые работают - и успешно - над лекарством от болезни, убившей уже более 180 тысяч граждан США", - отметила она.

Санкции США в отношении российских ученых могут использоваться как инструмент недобросовестной конкуренции, сказала она.