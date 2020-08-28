Путин предложил СБ выработать подходы к развитию отношений с ближайшими партнерами РФ

НОВО-ОГАРЕВО, 28 августа. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин предложил Совету безопасности (СБ) РФ выработать подходы для поступательного развития отношений со странами - ближайшими партнерами Москвы.

На оперативном совещании с постоянными членами СБ РФ глава государства предложил обсудить развитие отношений с некоторыми из стран-соседей, "государствами, с которыми у РФ традиционно, в силу географической близости, большой объем отношений".

"Эти отношения развиваются, и нужно согласовать наши позиции по некоторым ключевым вопросам, согласовать между ведомствами, выработать подходы для дальнейшего поступательного развития взаимодействия с нашими партнерами", - заявил Путин.

Как ранее сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, на совещании Путина с постоянными членами Совбеза состоялся детальный обмен мнениями по ключевым вопросам развития российско-белорусского сотрудничества, а также обсуждались текущие вопросы внутрироссийской повестки.