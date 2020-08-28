Кабмин учредил премию им. Петра Великого за вклад в развитие и укрепление авторитета РФ

МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление об учреждении премии имени Петра Великого, которая будет присуждаться в том числе за укрепление международного авторитета РФ. Документ опубликован в пятницу на официальном портале правовой информации.

"Учредить премию правительства РФ имени Петра Великого. Установить, что один раз в пять лет начиная с 2022 года присуждаются три премии правительства РФ имени Петра Великого в размере 3 млн рублей каждая", - говорится в документе.

Уточняется, что премия будет присуждаться за вклад в развитие различных отраслей экономики, в том числе промышленности и транспорта, за заслуги в области науки, государственного управления и образования, защиты прав человека, а также за вклад в укрепление конституционного правопорядка в РФ и международного авторитета страны.

Премия будет присуждаться по решению правительства на основании предложений межведомственного совета. Обеспечение деятельности совета осуществляет Минкультуры РФ.

Согласно документу, совет должен объявить о конкурсе на соискание премии не позднее чем за шесть месяцев до 1 марта года, предшествующего году, в котором вручается премия. Предложения совета по присуждению премии для предоставления их в правительство подготавливаются до 1 декабря года, предшествующего году, в котором вручается премия. Лауреаты премии не смогут выдвигаться на ее присуждение повторно.

Дата вручения премии приурочена к дню рождения Петра I - 9 июня.