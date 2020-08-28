МИД РФ обеспокоен решением США отменить запрет на применение силы в отношении журналистов

МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. Москва рассчитывает на беспристрастную реакцию профильных международных структур в связи с решением Вашингтона отменить запрет на применение силы в отношении представителей СМИ. Об этом говорится в распространенном в пятницу комментарии МИД РФ.

"Обеспокоены решением апелляционного суда девятого округа США отменить временный запрет нижестоящей судебной инстанции на арест и разгон журналистов, а также угрозы им со стороны сотрудников американских правоохранительных органов в ходе протестов в Портленде, - подчеркнули в российском дипведомстве. - Рассчитываем на то, что профильные международные структуры и правозащитные организации должным образом отреагируют и дадут беспристрастную оценку действиям американских правоохранителей".

В министерстве назвали неубедительной приведенную Соединенными Штатами аргументацию о том, что запрет на применение силы, принятый в конце июля этого года, "не позволяет силовым ведомствам качественно выполнять свою работу по поддержанию порядка из-за невозможности отличить во время беспорядков мирных граждан, в частности представителей СМИ, от агрессивно настроенных демонстрантов".

"Подобное решение создает опасный прецедент легитимизации полицейского насилия в отношении представителей прессы, что противоречит не только американскому законодательству, в частности первой поправке к Конституции США, но и общепринятым демократическим принципам в области обеспечения свободы СМИ и беспрепятственной деятельности журналистов", - указали на Смоленской площади.

Кроме того, как напомнили в МИД РФ, профильными правозащитными организациями зарегистрировано более 700 случаев необоснованных задержаний и агрессивного применения американскими правоохранителями силы в отношении журналистов, освещающей протесты в США. "Подобный полицейский произвол недопустим. Призываем власти США обеспечить тщательное расследование всех правонарушений в отношении журналистов, а также надлежащие условия для выполнения ими своих профессиональных обязанностей, как того требуют международные обязательства Вашингтона в области защиты прав человека и свободы слова", - заключили в дипведомстве.