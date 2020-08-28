В МИД обеспокоены попытками разыграть антироссийскую карту перед выборами в Черногории

МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. Попытки разыграть антироссийскую карту в преддверии парламентских выборов в Черногории вызывают серьезную озабоченность. Об этом говорится в распространенном в пятницу комментарии МИД РФ.

"Серьезно обеспокоены ситуацией, складывающейся в Черногории накануне выборов в национальный парламент 30 августа. Высшие черногорские чины ради собственных политических и электоральных интересов пускают в ход весь конфронтационный арсенал, сознательно нагнетают напряженность, - отметили в дипведомстве. - При этом не ограничиваются атаками на внутренних конкурентов и снова энергично разыгрывают антироссийскую карту. Москву заранее голословно обвиняют в стремлении влиять на конфликт властей Черногории с Сербской православной церковью, вмешательстве в избирательный процесс на стороне антиправительственных сил, приписывают реализацию "имперских амбиций на Балканах".

На Смоленской площади обратили внимание на участившиеся намеки на повторение сценария 2016 года, когда в Черногории была развязана кампания в связи с "попыткой государственного переворота", за которой якобы стояли "российские агенты". В МИД РФ выразили сожаление, что у руководства страны вошло в привычку накануне важных общественно-политических событий стимулировать русофобские настроения, представляя Россию в качестве врага.

В Москве подчеркнули, что такой потребительский подход к двусторонним отношениям, переживающим не лучшие времена, резко контрастирует с периодически поступающими из Подгорицы сигналами о заинтересованности в нормализации. "Пока же видим, как продолжает накапливаться негатив, формируется недружественная атмосфера вокруг посещающих Черногорию россиян, которых с недавних пор власти этой страны вновь стали активно зазывать на местные курорты", - резюмировали в министерстве.