МИД РФ: Россия готова к взаимодействию с ВОЗ в Сирии

МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. Россия готова к активному взаимодействию со Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) в Сирии. Об этом говорится в распространенном в пятницу сообщении МИД РФ по итогам беседы замглавы МИД РФ Сергея Вершинина с представителем ВОЗ в арабской республике Акджемал Магтымовой.

Как указали в дипведомстве, стороны обсудили ситуацию в области обеспечения здравоохранения в Сирии, в том числе в контексте пандемии. При этом особое внимание было уделено усилиям по восстановлению пострадавших в ходе сирийского кризиса медицинских учреждений, обеспечению доступа населения к качественным услугам в области здравоохранения и снабжения медикаментами.

"С. В. Вершинин подтвердил российскую поддержку усилиям деятельности ВОЗ в Сирии, готовность к активному взаимодействию", - отметили в МИД РФ.