Захарова напомнила эстонскому депутату об обязательствах РФ перед Минском в рамках ОДКБ

МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. Заявления зампредседателя комиссии парламента Эстонии по иностранным делам Марко Михкельсона о необходимости вмешаться в ситуацию в Белоруссии со стороны ЕС и НАТО игнорируют тот факт, что республика не является членом этих структур. Об этом говорится в комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой.

"Призывая страны ЕС и НАТО вмешаться в развитие ситуации в Республике Беларусь, Михкельсон игнорирует тот факт, что она не является членом этих структур, но развивает отношения с Российской Федерацией как в формате Союзного государства, так и в рамках Организации Договора о коллективной безопасности, что юридически накладывает на страны-участницы определенные обязательства, в том числе в военной-политической сфере", - отметила Захарова.

Дипломат также указала на то, что заявления парламентария из Эстонии о российских "планах агрессии" в отношении Белоруссии являются вмешательством во внутренние дела Москвы и Минска.

"В отличие от эстонского депутата, ратующего в пользу сценария "цветной" смены власти в Белоруссии, мы действительно хотим своему соседу добра, мира и суверенного права самому определять свой выбор, - говорится в комментарии. - А путь к этому лежит отнюдь не через нагнетание страстей и разжигание обстановки извне, а через необходимость сохранения холодного рассудка вкупе со строгим следованием международно-правовому принципу о невмешательстве во внутренние дела других государств".