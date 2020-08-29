Кабмин утвердил выделение средств на доплаты медикам, борющимся с коронавирусом

МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. Правительство России утвердило выделение средств на доплаты медицинским и социальным работникам, задействованным в борьбе с коронавирусом. Об этом сообщается в субботу на сайте кабмина.

Согласно опубликованному перечню решений, принятых на заседании кабмина 27 августа, утверждено, в частности, выделение трансфертов из федерального бюджета регионам на софинансирование, в том числе в полном объеме, расходов на стимулирующие выплаты медицинским работникам, оказывающим помощь больным с коронавирусной инфекцией. Также принято распоряжение о выделении средств на стимулирующие выплаты для социальных работников.

Кроме того, правительство утвердило выделение субсидий бюджетам регионов на осуществление выплат семьям с детьми в возрасте от трех до семи лет.

В четверг на заседании правительства премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщал, что планируется выделить почти 22 млрд рублей для выплат медикам, которые помогают бороться с распространением вируса, а также еще более 320 млн рублей на выплаты медицинским работникам центров Федерального медико-биологического агентства. По словам главы кабмина, на поддержку соцработников будет дополнительно направлено более 1,8 млрд рублей.

Как ранее сообщала вице-премьер Татьяна Голикова, речь идет о выделении дополнительных финансовых ресурсов на обеспечение президентских доплат медработникам за август.