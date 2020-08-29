Путин внес на ратификацию в Думу договор с Индонезией о правовой помощи по уголовным делам

МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин в субботу внес на ратификацию в Госдуму договор с Индонезией о взаимной правовой помощи по уголовным делам. Документ размещен в думской электронной базе.

Договор подписан в Москве 13 декабря 2019 года. "Согласно договору стороны обязуются по соответствующему запросу оказывать друг другу правовую помощь в расследовании, судебном разбирательстве или иных процессуальных действиях, связанных с уголовными делами", - говорится в пояснительных материалах.

Договором определяются условия, при которых осуществляется правовая помощь, виды и объем оказываемой сторонами правовой помощи, устанавливаются требования к форме и содержанию запроса об оказании правовой помощи, порядок исполнения такого запроса.

При этом в соответствии со статьей шестой договора в правовой помощи может быть отказано, если исполнение запроса может нанести ущерб суверенитету, безопасности, публичному порядку или другим существенным интересам запрашиваемой стороны. "Уголовно-процессуальным кодексом Российской Федерации такое основание для отказа в оказании правовой помощи по уголовным делам не предусмотрено", - уточняется в пояснительной записке.