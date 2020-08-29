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Путин внес на ратификацию в Госдуму договор с Эквадором о выдаче преступников

Документ был подписан в Москве 7 августа 2019 года

МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин в субботу внес на ратификацию в Госдуму договор с Эквадором о выдаче лиц, совершивших преступления. Документ размещен в думской электронной базе.

"В соответствии с договором стороны обязуются выдавать по запросу друг другу лиц, находящихся на территории одной из сторон, для уголовного преследования или исполнения приговора", - говорится в пояснительной записке.

Под преступлениями, влекущими выдачу, понимаются деяния, которые в соответствии с законодательством обеих сторон являются уголовно наказуемыми и влекут за собой наказание в виде лишения свободы на срок не менее одного года или более тяжкое наказание. Договором определяются условия выдачи и основания отказа в выдаче лиц, совершивших преступления, а также устанавливаются требования к форме и содержанию запросов о выдаче.

Договор подписан в Москве 7 августа 2019 года.

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Путин, Владимир ВладимировичЭквадорРоссия
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